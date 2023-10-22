مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 22-10-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.





مواعيد مباريات الدوري الأفريقي



مازيمبي× الترجي- الساعة 6 مساء



إنييمبا × الوداد- الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



أستون فيلا× وست هام يونايتد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني



لاس بالماس× رايو فاليكانو- الساعة 3 عصرًا



جيرونا× ألميريا- الساعة 5:15 مساء



فياريال× ديبورتيفو ألافيس- الساعة 7:30 مساء



برشلونة× أتلتيك بيلباو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



روما× مونزا- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1



ساليرنيتانا× كالياري- الساعة 4 عصرًا



بولونيا× فروسينوني - الساعة 4 عصرًا



أتلاتنا× جنوي- الساعة 7 مساء



ميلان× يوفنتوس- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني



كولن× بوروسيا مونشنجلادباخ- الساعة 4:30 عصرا



هايدنهايم× أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لوريان× رين- الساعة 2 ظهرًا



تولوز× ستاد ريمس- الساعة 4 عصرًا



ليل× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا



نانت× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا



موناكو× ميتز- الساعة 6 مساء



ليون× كليرمون فوت 63- الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري



المقاولون العرب× زد- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت



الإسماعيلي× فاركو- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت



فيوتشر× بيراميدز- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت



مواعيد مباريات الدوري السعودي



الرياض× الاتفاق- الساعة 6 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



سيفاس سبور× قاسم باشا- الساعة 1:30 ظهرا



اسطنبول سبور× أنقرة غوجو- الساعة 4 عصرا



فناربخشة× هاتاي سبور- الساعة 7 مساء



سامسون سبور× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 7 مساء

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