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الأحد، 22-10-2023 04:04 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 22-10-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.


مواعيد مباريات الدوري الأفريقي
 
مازيمبي× الترجي- الساعة 6 مساء

إنييمبا × الوداد- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
 
أستون فيلا× وست هام يونايتد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 
لاس بالماس× رايو فاليكانو- الساعة 3 عصرًا

جيرونا× ألميريا- الساعة 5:15 مساء

فياريال× ديبورتيفو ألافيس- الساعة 7:30 مساء

برشلونة× أتلتيك بيلباو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
 
 روما× مونزا- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

 ساليرنيتانا× كالياري- الساعة 4 عصرًا

بولونيا× فروسينوني - الساعة 4 عصرًا

 أتلاتنا× جنوي- الساعة 7 مساء

ميلان× يوفنتوس- الساعة 9:45 مساء  على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
 كولن× بوروسيا مونشنجلادباخ- الساعة 4:30 عصرا

هايدنهايم× أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان× رين- الساعة 2 ظهرًا

تولوز× ستاد ريمس- الساعة 4 عصرًا

ليل× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا

نانت× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا

موناكو× ميتز- الساعة 6 مساء

ليون× كليرمون فوت 63- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
المقاولون العرب× زد- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

الإسماعيلي× فاركو- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

فيوتشر× بيراميدز- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي
 
الرياض× الاتفاق- الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور× قاسم باشا- الساعة 1:30 ظهرا

اسطنبول سبور× أنقرة غوجو- الساعة 4 عصرا

فناربخشة× هاتاي سبور- الساعة 7 مساء

 سامسون سبور× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 7 مساء

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