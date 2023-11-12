الأحد 12-11-2023
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صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الأحد، 12-11-2023 01:56 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة صن داونز ضد الوداد المغربي في نهائي الدوري الأفريقي، فضلا عن مواجهة ليفربول مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة
صن داونز X الوداد المغربي – الساعة 4 عصرا على قناة ON Time Sports 2 HD

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة
فنزويلا X نيوزيلندا – الساعة 12 صباحا على قناة beIN Sports HD              

فرنسا X بوركينا فاسو – الساعة 12 صباحا على قناة 5beIN Sports HD    

المكسيك X ألمانيا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD                  

كوريا الجنوبية X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 3 ظهرا على قناة 5beIN Sports HD                      

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
ليفربول X برينتفورد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1      

أستون فيلا   X فولهام  – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2              
برايتون X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 عصرا                              

وست هام X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصرا                             

تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3      

أتلتيكو مدريد X فياريال – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3       

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
نابولي X إمبولي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1     

أودينيزي X أتالانتا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1    

فيورنتينا X بولونيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 2    

لاتسيو X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1            

انتر ميلان X  فروسينوني – الساعة 10:45 على قناة AD Sports Premium 1            
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5                 
فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2           

لايبزيج X فرايبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                        
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل X تولوز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 8                       

كليرمون فوت 63  X لوريان – الساعة 5 عصرا              

ميتز X نانت – الساعة 5 عصرا                    

رين X ليون – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4     

لانس X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4


مواعيد مباريات الدوري التركي  
بينديك سبور X سامسون سبور – الساعة 1:30 ظهرا            

تشايكور ريزا سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا               

بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا              

أضنة ديمرسبور X فناربخشة – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس قطر والقنوات الناقلة
الوكرة X قطر – الساعة 5:30 عصرا على قناة الكأس القطرية

الشمال X الريان – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية

 

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