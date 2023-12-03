الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قصف يستهدف سفنا بالبحر الأحمر

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أنباء عن استهداف مدمرة أميركية وسفينتين إسرائيليتين

عاجل

بيان عاجل صادر عن حركة المقاومة حماس

الأحد، 03-12-2023 04:42 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
سوبر سبورت يونايتد X اتحاد الجزائر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6      
أبوسليم  X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 4 عصرا    

الهلال الليبي  X مودرن فيوتشر  – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6         
أكاديميكا لوبيتو X الأفريقي التونسي – الساعة 7 مساء          

دريمز  X ريفرز يونايتد – الساعة 7 مساء      

الملعب المالي X نهضة بركان – الساعة 7 مساء      

سيخوخون يونايتد  X ديابل نوار – الساعة 10 مساء      

سوار كويا X الزمالك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6     

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
بورنموث X  أستون فيلا – الساعة 5 عصرا               

تشيلسي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports HD 2                     

وست هام يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 5 عصرا                           

ليفربول X فولهام – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1  

مانشستر سيتي X توتنهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
ريال مايوركا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3  

ألميريا X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

إشبيلية  X فياريال – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3  

برشلونة X أتلتيكو مدريد – الساعة 11 مساء على قناة eIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
ليتشي X بولونيا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1              

فيورنتيناX ساليرنيتانا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1        

أودينيزي X  هيلاس فيرونا – الساعة 5 عصرا

ساسولو X  روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                  

نابولي  X انتر ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                          

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
ماينز 05 X  فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5             

باير ليفركوزن X  بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2              

أوجسبورج   X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5            

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
لوهافر X باريس سان جيرمان – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4           

تولوز X لوريان – الساعة 5 عصرا                

موناكو X  مونبلييه – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 4                     
ستاد بريست  X  كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا       

ليل X  ميتز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4                                    
مارسيليا X رين – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4               

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
قاسم باشا X  جازينتاب – الساعة 1:30 ظهرا                    

طرابزون سبور X  قيصري سبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

أنقرة جوجو  X بشكتاش – الساعة 7 مساء

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