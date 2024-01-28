الأحد 28-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأمن: التعامل مع 11 قضية نوعية لتجار ومروجين للمخدرات والقبض على 22 شخصاً

المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز والكاز

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جيش الاحتلال : 2765 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب

الأحد، 28-01-2024 02:48 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 28-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء مصر وجمهورية الكونغو في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ومباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
 
غينيا الإستوائية X غينيا – 8 مساء - beIN Sports HD 3 Max     

مصر X جمهورية الكونغو – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة
 
أستراليا * إندونيسيا – 2.30 مساء - SSC1 HD

طاجيكستان X الإمارات –7 مساء - beIN ASIAN CUP 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
سيلتا فيجو X جيرونا – 4 مساء - beIN Sports HD 3       

قادش X أتلتيك بيلباو – 6.15 مساء - beIN Sports HD 3   

إشبيلية X أوساسونا – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3    

أتلتيكو مدريد X فالنسيا – 11 مساء - beIN Sports HD 3   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
جنوى X ليتشي – 2.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا X فروسينوني – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1

مونزا X ساسولو – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X نابولي –8 مساء - AD SPORTS Premium 1    

فيورنتينا X إنتر ميلان – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 
يونيون برلين X دارمشتات – 5.30 مساء - beIN Sports HD 5     

بوروسيا دورتموند X بوخوم – 7.30 مساء - beIN Sports HD 6   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
مونبلييه X ليل – 3 مساء - beIN Sports HD 4

ستاد ريمس X نانت – 5 مساء - beIN Sports HD 2

لوريان X لوهافر – 5 مساء - beIN Sports HD 8

كليرمون فوت X ستراسبورج – 5 مساء - beIN Sports HD 6

تولوز X لانس – 7.05 مساء - beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان X ستاد بريست – 10.45 مساء - beIN Sports HD 1    

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
وست بروميتش X وولفرهامبتون – 2.45 مساء - beIN Sports HD 1 English

واتفورد X ساوثهامبتون – 5 مساء

ليفربول X نوريتش سيتي – 5.30 مساء - beIN Sports HD 1

نيوبورت كونتي X مانشستر يونايتد – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1 English

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