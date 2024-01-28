مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 28-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء مصر وجمهورية الكونغو في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ومباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة



غينيا الإستوائية X غينيا – 8 مساء - beIN Sports HD 3 Max



مصر X جمهورية الكونغو – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max



مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة



أستراليا * إندونيسيا – 2.30 مساء - SSC1 HD



طاجيكستان X الإمارات –7 مساء - beIN ASIAN CUP 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



سيلتا فيجو X جيرونا – 4 مساء - beIN Sports HD 3



قادش X أتلتيك بيلباو – 6.15 مساء - beIN Sports HD 3



إشبيلية X أوساسونا – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3



أتلتيكو مدريد X فالنسيا – 11 مساء - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



جنوى X ليتشي – 2.30 مساء - AD SPORTS Premium 1



هيلاس فيرونا X فروسينوني – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1



مونزا X ساسولو – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1



لاتسيو X نابولي –8 مساء - AD SPORTS Premium 1



فيورنتينا X إنتر ميلان – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



يونيون برلين X دارمشتات – 5.30 مساء - beIN Sports HD 5



بوروسيا دورتموند X بوخوم – 7.30 مساء - beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



مونبلييه X ليل – 3 مساء - beIN Sports HD 4



ستاد ريمس X نانت – 5 مساء - beIN Sports HD 2



لوريان X لوهافر – 5 مساء - beIN Sports HD 8



كليرمون فوت X ستراسبورج – 5 مساء - beIN Sports HD 6



تولوز X لانس – 7.05 مساء - beIN Sports HD 4



باريس سان جيرمان X ستاد بريست – 10.45 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



وست بروميتش X وولفرهامبتون – 2.45 مساء - beIN Sports HD 1 English



واتفورد X ساوثهامبتون – 5 مساء



ليفربول X نوريتش سيتي – 5.30 مساء - beIN Sports HD 1



نيوبورت كونتي X مانشستر يونايتد – 7.30 مساء - beIN Sports HD 1 English

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