الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

توضيح سعودي هام بشأن الاردن

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الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة

الأحد، 04-02-2024 03:17 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 4-2-2024، العدد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات بملاعب العالم، على رأسها قمة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، وديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني، وديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث × نوتينجهام فورست– 5 عصرا

تشيلسي ×وولفرهامبتون– 5 عصرا – beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد– 55 عصرا-beIN Sports HD 1

أرسنال× ليفربول– 7:30 مساء –beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 
فياريال × قاديش – 4 عصرا

أوساسونا× سيلتا فيجو– 6:15 مساء

ريال بيتيس× خيتافي – 8:30 مساء

ريال مدريد × أتليتكو مدريد – 11 مساء –beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
 
تورينيو × ساليرنيتانا – 2:30 ظهرا

نابولي × هيلاس فيرونا – 5 مساء

أتلاتنا × لاتسيو – 8 مساء 

انتر ميلان × يوفنتوس – 10:45 مساء-beIN Sports 2 FR

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
فولسفبورج× هوفنهايم– 5:30 مساء

لايبزيج × يونيون برلين – 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
 
موناكو ×لوهافر – 3 ظهرا

ليل × كليرمون فوت 63 – 5 عصرا

ليون × مارسيليا – 10:45  مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
بينديك سبور ×أضنة ديمرسبور – 1:30 ظهرا

قاسم باشا × ألانيا سبور– 4 عصرا

بشتكاش × طرابزون سبور – 7 مساء

مواعيد مباريات كأس السعودية
 
الفيصلي × الاتحاد – 6:15 مساء- SSC HD

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