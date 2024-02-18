الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 18-02-2024 02:40 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 18- 2 - 2024 عدداً من المباريات المهمة في الدوريات الكبرى، أبرزها مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن مواجهة بوخوم ضد بايرن ميونخ بالدوري الألماني

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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شيفيلد يونايتد  X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports HD 2           
لوتون تاون X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2      
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة     
رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1 

غرناطة X ألميريا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

ريال مايوركا X ريال سوسييداد – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3 

ريال بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 3 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة     
لاتسيو X بولونيا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

إمبولي X فيورنتينا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1             
أودينيزي X كالياري – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

فروسينوني X  روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1      

مونزا  X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة     
فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5                         

بوخوم  X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة     
ستراسبورج X لوريان – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4                    
رين X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا                    

موناكو X تولوز – الساعة 5 عصرا                        

مونبلييه X ميتز – الساعة 5 عصرا                         

ستاد ريمس X لانس – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4                       

ستاد بريست X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4         

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة   
الهلال X الرائد – الساعة 5 عصرا على قناة SSC                        

الاتحاد X الرياض – الساعة 8 مساء على قناة SSC            

مواعيد مباريات الدوري التركي  
ألانيا سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 1:30 ظهرا         

جازينتاب X سامسون سبور – الساعة 4 عصرا                    

بينديك سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 عصرا            

أنقرة جوجو X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
إنبي X سموحة – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport 1            

البنك الأهلي   X زد اف سي – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport 2              
بيراميدز X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1    

 

ملاعب

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