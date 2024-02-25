الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 25-02-2024 03:31 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - يشهد اليوم الأحد 25 - 2 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة تشيلسي ضد ليفربول فى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فضلا عن مواجهة ريال مدريد مع إشبيلية في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
تشيلسي X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
سوبر سبورت يونايتد X مودرن فيوتشر – الساعة 4 عصرا

الهلال X اتحاد الجزائر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6         

أكاديميكا لوبيتو X ريفرز يونايتد – الساعة 7 مساء     

دريمز X النادي الإفريقي – الساعة 7 مساء     

الملعب المالي X ديابل نوار – الساعة 7 مساء     

ابوسليم X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6      

سوار كويا  X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 10 مساء    

سيخوخون يونايتد X نهضة بركان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6   
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X شيفيلد يونايتد – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 2      
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
قادش  X سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3      

ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3      
لاس بالماس X أوساسونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3      

ريال مدريد X إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1      
     
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس X فروسينوني – الساعة 2:30 ظهرا على قناةAD SPORTS Premium 1 

كالياري X نابولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X انتر ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X أتلانتا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
آينتراخت فرانكفورت X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5                           

بوروسيا دورتموند X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                  
أوجسبورج X فرايبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                      
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس  X موناكو – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4             

نيس X  كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا       

لوهافر X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرا             

تولوز X ليل – الساعة 5 عصرا                  

باريس سان جيرمان X رين – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4       

مارسيليا X مونبلييه – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4           

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفيحاء X أبها – الساعة 5 عصرا على قناةSSC 

الشباب X النصر – الساعة 8 مساء على قناةSSC 

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة  
سيفاس سبور X بينديك سبور – الساعة 1:30 ظهرا                

فاتح قرا جمرك X ألانياسبور – الساعة 4 عصرا             

طرابزون سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8 

اسطنبول سبور X بشكتاش – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة    
فاركو X طلائع الجيش – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport                   
الاتحاد السكندري X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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ملاعب 

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