مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام فى ملاعب العالم اليوم الأحد 10 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلاX توتنهام هوتسبير – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون X نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا



وست هام يونايتد X بيرنلي – الساعة 5عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول X مانشستر سيتي – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3

لاس بالماس X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 3



ريال مدريد X سيلتا فيجو – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3



ريال بيتيس X فياريال – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X هيلاس فيرونا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ميلان X إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



يوفنتوس X أتالانتا – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



فيورنتينا X روما – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوخوم X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناةbeIN Sports HD 5



آينتراخت فرانكفورت X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5



باير ليفركوزن X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X ستاد ريمس – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

ميتز X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا



لوهافر X تولوز – الساعة 5 عصرا



ستراسبورج X موناكو – الساعة 5 عصرا



ليل X رين – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مارسيليا X نانت – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا



سامسون سبور X أنقرة جوجو – الساعة 4 عصرا



اسطنبول سبور X قاسم باشا – الساعة 4 عصرا



فناربخشة X بينديك سبور – الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 عصرا على قناة ON Time Sports 2 HD

الداخلية X بيراميدز – الساعة 5 عصرا على قناة ON Time Sports 1 HD

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