الأحد 17-03-2024
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الأحد، 17-03-2024 02:20 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 17- 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي، فضلا عن مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X ليستر سيتي – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
وست هام يونايتد X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2                  
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
إشبيلية X سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3                
لاس بالماس X ألميريا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3          

فياريال X فالنسيا – الساعة 6:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 3 

رايو فاليكانو X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3  

أتلتيكو مدريد X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس X جنوى – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1    

هيلاس فيرونا X ميلان – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1   

أتالانتا X فيورنتينا – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2           

روما X ساسولو – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1            

انتر ميلان X  نابولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                  
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
فرايبورج X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا على قناةbeIN Sports HD 5 

بوروسيا دورتموند X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
ستاد بريست X ليل – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4                   
ستاد ريمس X ميتز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2           

كليرمون فوت 63  X لوهافر – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3               
موناكو X لوريان – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1   

رين X مارسيليا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4      

مونبلييه X باريس سان جيرمان – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

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مواعيد مباريات الدوري التركي
تشايكور ريزا سبور X جازينتاب – الساعة 1:30 ظهرا                    

هاتاي سبور X سامسون سبور – الساعة 4 عصرا

قاسم باشا X جالاتا سراي – الساعة4 عصرا                 

طرابزون سبور X فناربخشة – الساعة 8:30 مساء

 

ملاعب

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