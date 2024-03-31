الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

لجنة التراث بالأعيان تقر مُعدّل السياحة

توضيح من وزارة الزراعة بشأن اسعار اللحوم في رمضان

إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا

متخصصون يحذرون من إعلانات مضللة لبيع زيت زيتون مغشوش

شهيدان وجرحى في مخيم الشاطئ

انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

مواعيد الترخيص المتنقل لشهر نيسان

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

بيان من مؤسسة المتقاعدين العسكريين حول تمويل القروض - رابط

الأحد، 31-03-2024 03:32 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 31 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة مودرن فيوتشر ضد الزمالك في كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
 
ريفرز يونايتد X اتحاد الجزائر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

الملعب المالي X دريمز – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 9

مودرن فيوتشر  X الزمالك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ابوسليم X نهضة بركان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
  
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
ليفربول X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1    

مانشستر سيتي X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
سيلتا فيجو X رايو فاليكانو – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X ريال بيتيس – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 
أوجسبورج X كولن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

شتوتجارت X هايدنهايم – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

بوخوم X دارمشتات 98 – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
لوريان X ستاد بريست – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

كليرمون فوت 63 X تولوز – الساعة 4عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

لوهافر X مونبلييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3 

نيس X نانت – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ستراسبورج X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مارسيليا X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

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