الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التلفزيون الإيراني يؤكد استهداف مركز استخباري بالجولان وقاعدة نفاتيم الجوية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 0.2% إلى 3% عالمياً

ايران : العملية العسكرية تمت بدقة واستهدفت مواقع انطلاق طائرات "إف 35" في اسرائيل

الغارديان: لأول مرة في التاريخ توجه إيران ضربة مباشرة لإسرائيل انطلاقا من أراضيها

التنمية : ضبط 808 متسولاً ومتسولة خلال آذار

رئيسي: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزما

الاحتلال: أمريكا وبريطانيا وفرنسا شاركوا بالتصدي للهجوم الإيراني

تشييع جثمان الشهيد الطفل عمر حامد في رام الله

أسواق النفط تترقب تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل

إصابات في قصف للاحتلال استهدف 3 منازل ببيت حانون

الأحد، 14-04-2024 02:12 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

420241483229674876261


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 14 - 4 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس وأرسنال مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
 
ليفربول X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

وست هام يونايتد X فولهام  – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال X أستون فيلا – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 
 
لاس بالماس X إشبيلية – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3   

غرناطة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3    

أتلتيك بيلباو X فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 
 
ريال سوسييداد X ألميريا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
 
نابولي X فروسينوني – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو X ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

انتر ميلان X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
 
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
 
دارمشتات 98 X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5 

باير ليفركوزن X  فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
 
لوهافر X  نانت – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4  

كليرمون فوت 63 X مونبلييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4 

ليون X ستاد بريست – الساعة 9:45 على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
بينديك سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 1:30 ظهرا  

هاتاي سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا 

تشايكور ريزا سبور X أنطاليا سبور – الساعة 4 عصرا 

فاتح قرا جمرك X فنربخشة – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
سيراميكا كليوباترا X المصري البورسعيدي – الساعة 5 عصرا على قناة ON TIME SPORT

الإسماعيلي X مودرن فيوتشر – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420241410271973135773

ليفربول يسعى لمداواة جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس

4202414102028673975476

ميلان ضيفا ثقيلا على ساسولو في الدوري الإيطالي

420241491346767650119 (1)

تين هاج يرفض الرد على سؤال مخيف

420241485859741816353

تشافي: ننتظر حربا هائلة أمام باريس

42024148843320288175 (1)

ميتروفيتش يفاجئ جماهير الهلال

4202414831233404800

اتحاد جدة يطلب نجم مانشستر سيتي

أخبار متعلقة
420246131030564666881

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

420243141948513597675

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

3202431134130305158883

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

320243014956475474958

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة