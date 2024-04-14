مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 14 - 4 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس وأرسنال مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليفربول X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



وست هام يونايتد X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2



آرسنال X أستون فيلا – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



لاس بالماس X إشبيلية – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3



غرناطة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3



أتلتيك بيلباو X فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3



ريال سوسييداد X ألميريا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



نابولي X فروسينوني – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ساسولو X ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



أودينيزي X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



انتر ميلان X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



دارمشتات 98 X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5



باير ليفركوزن X فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لوهافر X نانت – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4



كليرمون فوت 63 X مونبلييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4



ليون X ستاد بريست – الساعة 9:45 على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري التركي



بينديك سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 1:30 ظهرا



هاتاي سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا



تشايكور ريزا سبور X أنطاليا سبور – الساعة 4 عصرا



فاتح قرا جمرك X فنربخشة – الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



سيراميكا كليوباترا X المصري البورسعيدي – الساعة 5 عصرا على قناة ON TIME SPORT



الإسماعيلي X مودرن فيوتشر – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT

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