مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الأحد 21 - 4 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة فولهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



كوفنتري سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة



الزمالك X دريمز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6



اتحاد الجزائر X نهضة بركان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



إيفرتون X نوتينجهام فورست – الساعة 3.30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1



كريستال بالاس X وست هام يونايتد – الساعة 5 عصرا



أستون فيلا X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1



فولهام X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1







مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



خيتافي X ريال سوسييداد – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3



ألميريا X فياريال – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3



ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3



ريال مدريد X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ساسولو X ليتشي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



تورينو X فروسينوني – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ساليرنيتانا X فيورنتينا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مونزا X أتالانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



فيردر بريمن X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2



بوروسيا دورتموند X باير ليفركوزن – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



فرايبورج X ماينز 05 – الساعة 8:30 على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لوهافر X ميتز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4



ليل X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا



ستاد ريمس X مونبلييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3



ستاد بريست X موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4



تولوز X مارسيليا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4



باريس سان جيرمان X ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري التركي



إسطنبول باشاك شهير X تشايكور ريزا سبور – الساعة 1:30 ظهرا



جازينتاب X قاسم باشا – الساعة 7 مساء



جالاتا سراي X بينديك سبور – الساعة 7 مساء



أنطاليا سبور X هاتاي سبور – الساعة 7مساء

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