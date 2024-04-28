الأحد 28-04-2024
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الأحد، 28-04-2024 03:24 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة دريمز ضد الزمالك في كأس الكونفيدرالية.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة 
 
دريمز  X الزمالك – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نهضة بركان  X اتحاد العاصمة الجزائرى – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
 
بورنموث X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2   

توتنهام X آرسنال – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1    

نوتينجهام فورست X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
 
قاديش  X ريال مايوركا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3     

غرناطة X أوساسونا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3     

فياريال  X رايو فاليكانو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3     

ريال بيتيس X إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3    

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
 
انتر ميلان X تورينو – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1      

بولونيا X أودينيزي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1     

أتلانتا X إمبولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2     

نابولي X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1      

فيورنتينا X ساسولو – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة   
 
بوروسيا مونشنجلادباخ X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1     

ماينز 05 X كولن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1       

دارمشتات 98 X هايدنهايم – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
 
ميتز X ليل – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4      

كليرمون فوت 63 X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

لوريان X تولوز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2     

ستراسبورج X نيس – الساعة 45 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1     

رين X ستاد بريست – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4     

ليون X موناكو – الساعة 8 مساء   

مارسيليا X لانس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
ألانيا سبور X اسطنبول سبور – الساعة 5 عصرا   

بينديك سبور X قيصري سبور – الساعة 5 عصرا   

طرابزون سبور X جازينتاب – الساعة 8 مساء    

تشايكور ريزا سبور X أنقرة جوجو – الساعة 8 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

المصري البورسعيدي X الداخلية – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport   

المقاولون العرب X سموحة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري القطري
 
العربي X معيذر – الساعة 7:30 مساء    

الريان X السد – الساعة 7:30 مساء   

قطر X الدحيل – الساعة 7:30 مساء   

الأهلي X الوكرة – الساعة 7:30 مساء  

الشمال X الغرافة – الساعة 7:30 مساء   

المرخية X أم صلال – الساعة 7:30 مساء

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