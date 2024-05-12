مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 12-5-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقمة مان يونايتد ضد أرسنال في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة



نهضة بركان ضد الزمالك - الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



مانشستر يونايتد ضد آرسنال - الساعة 6:30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



قادش ضد خيتافي - الساعة 3 عصرا

أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو - الساعة 5:15 مساء - beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء

ريال بيتيس ضد ألميريا - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



لاتسيو ضد إمبولي – الساعة 1:30 ظهرا

جنوي ضد ساسولو - الساعة 4 عصرا

هيلاس فيرونا ضد تورينو – الساعة 4 عصرا

يوفنتوس ضد ساليرنيتانا - الساعة 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

أتلاتنا ضد روما - الساعة 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



دارمشتات 98 ضد هوفنهايم– الساعة 4:30 مساء

بايرن ميونخ ضد فولفسبورج - الساعة 6:30 مساء

بوخوم ضد باير ليفركوزن- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



باريس سان جيرمان ضد تولوز - الساعة 10 مساء

ستراسبورج ضد ميتز - الساعة 10 مساء

رين ضد لانس - الساعة 10 مساء

مارسيليا ضد لوريان - الساعة 10 مساء

كليرمون فوت 63 ضد ليون - الساعة 10 مساء

نانت ضد ليل - الساعة 10 مساء

مونبيليه ضد موناكو- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي



ألانيا سبور ضد بشتكاش - الساعة 7 مساء

طرابزون ضد اسطنبول سبور - الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي



الترجي ضد النجم الساحلي - الساعة 7:30 مساء

اضافة اعلان

ملاعب