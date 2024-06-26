مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في يورو 2024 .. القنوات الناقلة

الوكيل الاخباري-

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تقام مساء اليوم الأربعاء أربع مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا المستمرة حتى 14 يوليو المقبل.وفي ما يلي برنامج مباريات الأربعاء في يورو 2024 بتوقيت مكة المكرمة وموسكو:المجموعة الخامسةسلوفاكيا X رومانيا – 7 مساء - beIN Sports HD 2 Maxأوكرانيا X بلجيكا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Maxالمجموعة السادسةالتشيك X تركيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Maxجورجيا X البرتغال – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Maxوفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (E) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":رومانيا – 3 نقاط.بلجيكا – 3 نقاط.سلوفاكيا – 3 نقاط.أوكرانيا – 3 نقاط.ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (F) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":البرتغال – 6 نقاط.تركيا – 3 نقاط.تشيك – 1 نقطة.جورجيا – 1 نقطة.يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.