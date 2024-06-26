الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

اشهار كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" لأريج الطوالبة

الحكومة تكشف تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة اليوم

تنظيم قطاع الطاقة : هذا الحمل الكهربائي الأقصى في موجة الحر

هآرتس: إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات لغاية هذا الموعد

تنويه حول انقطاعات التيار الكهربائي عن منازل مواطنين

الهلال الأحمر الفلسطيني يثمّن جهود الأردن الإغاثية في تخفيف معاناة غزة

أحلام تعلّق على إحراج أنغام: "اسمي ليس إساءة"

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 26-06-2024 11:40 ص

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في يورو 2024 .. القنوات الناقلة

62024268944156252786


الوكيل الاخباري- تقام مساء اليوم الأربعاء أربع مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا المستمرة حتى 14 يوليو المقبل.اضافة اعلان


وفي ما يلي برنامج مباريات الأربعاء في يورو 2024 بتوقيت مكة المكرمة وموسكو:

المجموعة الخامسة

سلوفاكيا X رومانيا – 7 مساء - beIN Sports HD 2 Max

أوكرانيا X بلجيكا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max

المجموعة السادسة

التشيك X تركيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max

جورجيا X البرتغال – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (E) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

رومانيا – 3 نقاط.

بلجيكا – 3 نقاط.

سلوفاكيا – 3 نقاط.

أوكرانيا – 3 نقاط.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (F) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

البرتغال – 6 نقاط.

تركيا – 3 نقاط.

تشيك – 1 نقطة.

جورجيا – 1 نقطة.


يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.


ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.


ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62024261070154556595

سقوط حكم مغشياً عليه في مباراة كندا وبيرو

6202425123029722849608

النعيمات يفسخ عقده مع الأهلي القطري

6202425874882634350

اتحاد الكرة يقدم سلامي مدرب النشامى الجديد الأربعاء

6202424122048460361576

ميسي يحلم بصورة مع هذا الشخص

620242410196156393055

هل يعود حمزة الدردور للمنتخب بعد رحيل عموتة؟

620242410559824133654

أين تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن؟

أخبار متعلقة
620242391925287145328

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

620241282715500631580

موعد المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

62024384419441584679

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة