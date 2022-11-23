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الأربعاء، 23-11-2022 10:39 ص

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة المفتوحة

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الوكيل الإخباري -  تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة ومنتخبي المغرب وكرواتيا خاصة، اليوم الأربعاء، صوب ملعب "البيت" الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين الطرفين، ضمن بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ويلعب منتخب المغرب وكرواتيا ضمن المجموعة السادسة (F) التي ستشهد مباراة أخرى ستجمع بلجيكا وكندا.

وسيشهد اليوم الرابع من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، مباراتين أخريين أيضا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفي ما يلي جدول مباريات مونديال قطر، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022:

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المجموعة السادسة (F):

المغرب x كرواتيا – الساعة (1:00) بتوقيت الاردن 

المجموعة الخامسة (E):

ألمانيا x اليابان – الساعة (4:00) بتوقيت الاردن 

إسبانبا x كوستاريكا – الساعة (6:00) بتوقيت الاردن.

المجموعة السادسة (F):

بلجيكا x كندا – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن.

وأعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة "beIN SPORTS" المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وحصلت قنوات أخرى من مختلف أنحاء العالم على حقوق بث مباريات مونديال قطر، ولكن معظمها ستنقل هذه المباريات عبر البث الأرضي كما أن قنوات أخرى حصلت حقوق بث عدد محدود من المباريات.

وفي ما يلي أبرز القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر:
- قنوات "بي إن سبورتس" 
- قنوات الكأس القطرية
- قناة "Match TV" الروسية
- ZDF HD الألمانية
- الرياضية المغربية (TNT)
- Rai 1 الإيطالية
- ORF 1 Austria HD النمساوية
- TF1 HD Suisse السويسرية
- TF1 HD France الفرنسية
- ITV الإنجليزية
- CT Sport التشيكية.

 

 

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