مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تشهد مباريات اليوم الأربعاء مواجهات قوية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الفرنسي، كما تواجه إنجلترا نظيرتها الدنمارك.



ويحل المنتخب البلجيكي ضيفًا على أيسلندا، وتستقبل إيطاليا نظيرتها هولندا، وتلتقي البرتغال مع السويد، وتصطدم تركيا بصربيا.





وفي بطولة كأس مصر، يلتقي بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش في إطار مواجهات دور الثمانية.





مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

مباراة كرواتيا وفرنسا في تمام الساعة (9:45 ) عبر قناة بي إن سبورت 4.



مباراة إنجلترا والدنمارك في تمام الساعة (9:45) عبر قناة بي إن سبورت 2.



مباراة أيسلندا وبلجيكا في تمام الساعة (9:45 )عبر قناة بي إن سبورت 5.



مباراة إيطاليا وهولندا في تمام الساعة (9:45 ) عبر قناة بي إن سبورت 1.



مباراة البرتغال والسويد في تمام الساعة (9:45 ) عبر قناة بي إن سبورت 6.



مباراة تركيا وصربيا في تمام الساعة (9:45 ) عبر قناة بي إن سبورت 8.



مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة



مباراة وادي دجلة والجونة في تمام الساعة (6:30 ) عبر قناة أون تايم سبورت 1.



مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

مباراة طلائع الجيش وبيراميدز في تمام الساعة (9 ) عبر قناة أون تايم سبورت 1.



مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم – أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

مباراة بيرو والبرازيل في تمام الساعة (3 )عبر قناة بي إن سبورت 1.



مباراة تشيلي وكولومبيا في تمام الساعة (3:30) عبر قناة بي إن سبورت 3.





المصدر : ملاعب

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