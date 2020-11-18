الأربعاء 18-11-2020
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الأربعاء، 18-11-2020 04:06 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 18-11-2020 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال فترة التوقف الدولية، يعد أبرزها مواجهة بولندا ضد هولندا والبوسنه والهرسك ضد إيطاليا وبلجيكا ضد الدنمارك وانجلترا ضد أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية   .

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة
05:00 مساء، ألبانيا × روسيا البيضاء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2         
05:00 مساء، كازاخستان × ليتوانيا
07:00 مساء، أرمينيا × مقدونيا الشمالية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3      
07:00 مساء، جورجيا × إستونيا، تذاع عبر قناة                   beIN Sports HD 4
09:45 مساء، البوسنة والهرسك × إيطاليا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 2   
09:45 مساء، بولندا × هولندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3                  
09:45 مساء، بلجيكا × الدانمارك، تذاع عبر قناة               beIN Sports HD 4
09:45 مساء، إنجلترا × أيسلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1                 
09:45 مساء، النمسا × النرويج، تذاع عبر قناة                  beIN Sports HD 5
09:45 مساء، إيرلندا الشمالية × رومانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
09:45 مساء، التشيك × سلوفاكيا
09:45 مساء، الكيان الصهيوني × إسكتلندا
09:45 مساء، المجر × تركيا، تذاع عبر قناة                     beIN Sports HD 7
09:45 مساء، صربيا × روسيا، تذاع عبر قناة               beIN Sports HD 10  
09:45 مساء، إيرلندا × بلغاريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6                  
09:45 مساء، ويلز × فنلندا، تذاع عبر قناة                       beIN Sports HD 8
09:45 مساء، كوسوفو × مولدوفا
09:45 مساء، اليونان × سلوفينيا،


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المصدر  : ملاعب 


 




 

 


 

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