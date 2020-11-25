مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تستأنف اليوم الأربعاء 25-11-2020، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وتنطلق منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي، بعدد من المواجهات النارية، ويعد أبرز مباريات اليوم هو لقاء إنتر ميلان الإيطال ضد ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي في دوري الأبطال.





مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم والقنوات الناقلة



12:00 ظهرا، جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية × سيدني إف سي – أستراليا، تذاع عبر قناةbeIN Sports HD 8



12:00 ظهرا، جوانجزو إيفرجراند – الصين × فيسيل كوبي – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7



03:00 عصرا، شنجهاي – الصين × يوكوهاما إف مارينوس – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة



07:55 مساء، بوروسيا مونشنجلادباخ – ألمانيا × شاختار دونيتسك – أوكرانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



07:55 مساء، أولمبياكوس – اليونان × مانشستر سيتي – إنجلترا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



10:00 مساء، بايرن ميونيخ – ألمانيا × ريد بول سالزبورج – النمسا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5



10:00 مساء، أتلتيكو مدريد – إسبانيا × لوكوموتيف موسكو - روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



10:00 مساء، انتر ميلان – إيطاليا × ريال مدريد – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



10:00 مساء، مارسيليا – فرنسا × بورتو – البرتغال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



10:00 مساء، ليفربول – إنجلترا × أتلانتا - إيطاليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



10:00 مساء، أياكس أمستردام – هولندا × ميتييلاند – الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة



06:00 مساء، لانس × نانت، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8









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المصدر : ملاعب



