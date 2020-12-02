الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ثلاثينية بين لقمة عيش أبنائها وتراكم الأعباء المادية

الخيطان ينعى وزير النقل الأسبق الطراونة

الصحة العالمية: توفير لقاحات كورونا في هذا الموعد

إندونيسيا: 118 وفاة و5533 إصابة بكورونا

ارتفاع اسعار الذهب محليا

توصية للحكومة بتأجيل أقساط قروض

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن وزارة الصحة

الحكومة تتابع وفاة سيدة اردنية في حادث اليم بالكويت

الأربعاء، 02-12-2020 03:48 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324


الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، والذي يشهد عدة مواجهات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020\2021.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
مباراة كراسنودار ورين في تمام الساعة (7:55 مساءً بتوقيت القاهرة)، ( 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(9:55 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 1.

مباراة باشاك شهير ولايبزيج في تمام الساعة (7:55 مساءً بتوقيت القاهرة)، (8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(9:55 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 2.

مباراة إشبيلية وتشيلسي في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 2.


مباراة بوروسيا دورتموند ولاتسيو في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 5.


مباراة كلوب بروج وزينيت في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 6.


مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 4.


مباراة فيرينزفاروشي وبرشلونة في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 3.


مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 1.


اضافة اعلان
المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
124-154223-sergio-ramos-34years_700x400

كارثة .. ريال مدريد بدون راموس في دوري الأبطال

برشلونة4444

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد فرينكفاروزي

5e713a36461a6

بعد ضياع الكأس.. موقف مفاجىء من النصر يحسم مصير فيتوريا

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

927846

تغريدة غامضة من ديباي.. هل اقترب من الانتقال إلى برشلونة؟

EoDizFjW8AERmAL

مفاجأة في هدف الهلال الأول بالنصر.. ليس صدفة

أخبار متعلقة
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة