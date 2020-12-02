مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، والذي يشهد عدة مواجهات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020\2021.



مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة كراسنودار ورين في تمام الساعة (7:55 مساءً بتوقيت القاهرة)، ( 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(9:55 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 1.



مباراة باشاك شهير ولايبزيج في تمام الساعة (7:55 مساءً بتوقيت القاهرة)، (8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(9:55 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 2.



مباراة إشبيلية وتشيلسي في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 2.





مباراة بوروسيا دورتموند ولاتسيو في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 5.





مباراة كلوب بروج وزينيت في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 6.





مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 4.





مباراة فيرينزفاروشي وبرشلونة في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 3.





مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 1.







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المصدر : ملاعب



