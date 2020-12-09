الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

تكريم ثلاثة من مرتبات إدارة السير أنقذوا سيدة واطفالها بوسط عمان

الملك يفتتح المستشفى الميداني العسكري في اربد

قرار مرتقب بتخفيف إجراءات الحظر في الأردن

وفاء الكيلاني تحسم جدل إنفصالها عن تيم حسن !

أحداث ساخنة شهدتها المملكة في أقل من 24 ساعة

الملك يلقي خطاب العرش للدورة غير العادية لمجلس الأمة غدا

مواطن لبرنامج الوكيل : سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة - فيديو

قضايا تم حلها في زمن قياسي عبر برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

الأربعاء، 09-12-2020 01:46 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

Untitled-4


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 9-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ميتيلاند الدنماركي، وريال مدريد الإسباني مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
أياكس أمستردام × أتالانتا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ميتيلاند الدنماركى × ليفربول – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2    
بايرن ميونخ × لوكوموتيف موسكو – العاشرة مساء
ريد بول سالزبورج × أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3   
ريال مدريد × بوروسيا مونشنجلادباخ – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
إنتر ميلان × شاختار دونيتسك الأوكرانى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4     
مانشستر سيتى × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2     
اولمبياكوس × بورتو - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6    


اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
RTX84P0Y

هل ينجو ريال مدريد من مصير الأندية الأوروبية الكبرى؟

373162-رونالدو-وميسي-قبل-انطلاق-اللقاء

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي

display

تغريم أوباميانغ مبلغ 10 آلاف دولار

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

219747

تشكيلة برشلونة ويوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم المرتقبة

72826-1449855743

مبابي يخون ريال مدريد من أجل أموال باريس سان جيرمان

أخبار متعلقة
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة