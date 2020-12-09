مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 9-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ميتيلاند الدنماركي، وريال مدريد الإسباني مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

أياكس أمستردام × أتالانتا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ميتيلاند الدنماركى × ليفربول – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ × لوكوموتيف موسكو – العاشرة مساء

ريد بول سالزبورج × أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد × بوروسيا مونشنجلادباخ – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

إنتر ميلان × شاختار دونيتسك الأوكرانى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مانشستر سيتى × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

اولمبياكوس × بورتو - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6







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المصدر : ملاعب



