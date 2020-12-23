مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _
تقام اليوم الأربعاء 23-12-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع إيفرتون، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.اضافة اعلان
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ستوك سيتى × توتنهام – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN Sports HD 2
إيفرتون × مانشستر يونايتد – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي × سيلتا فيجو – السادسة والنصف مساء
ريال مدريد × غرناطة – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ديبورتيفو ألافيس × إيبار – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس × قادش - الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × إنتر ميلان – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
بولونيا × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساء
ميلان × لاتسيو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
نابولى × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5
روما × كاليارى – العاشرة إلا ربع مساء
سامبدوريا × ساسولو – العاشرة إلا ربع مساء
سبيزيا × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء
أودينيزى × بينفينتو - العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين × ميتز – الثامنة مساء
بوردو × ستاد ريمس – الثامنة مساء
لانس × ستاد بريست – الثامنة مساء
نيس × لوريان – الثامنة مساء
نيم أولمبيك × ديجون – الثامنة مساء
موناكو × سانت إيتيان – العاشرة مساء
أنجيه × مارسيليا – العاشرة مساء
باريس سان جيرمان × ستراسبورج – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ليون × نانت – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10
مونبلييه × ليل - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
المريخ السودانى × إنييمبا النيجيري – الثالثة عصرا
سونيديب بطل النيجر × الأهلى – الرابعة عصرا
أشانتي كوتوكو × الهلال السودانى – الخامسة مساء
أهلى بنغازى × الترجى التونسى – السادسة مساء
المصدر : ملاعب