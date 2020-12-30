مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 30-12-2020، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام × فولهام – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1





نيوكاسل يونايتد × ليفربول – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

غرناطة × فالنسيا – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



أتلتيكو مدريد × خيتافى – الثامنة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3



سيلتا فيجو × هويسكا – الثامنة والربع مساء



إلتشى × ريال مدريد – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت



المقاولون العرب × البنك الأهلى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت



المصري البورسعيدي × غزل المحلة – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت







المصدر : ملاعب



