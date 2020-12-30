مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 30-12-2020، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
توتنهام × فولهام – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
نيوكاسل يونايتد × ليفربول – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
غرناطة × فالنسيا – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد × خيتافى – الثامنة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو × هويسكا – الثامنة والربع مساء
إلتشى × ريال مدريد – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت
المقاولون العرب × البنك الأهلى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت
المصري البورسعيدي × غزل المحلة – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
المصدر : ملاعب