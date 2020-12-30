الأربعاء 30-12-2020
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الأربعاء، 30-12-2020 01:08 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 30-12-2020، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
توتنهام × فولهام – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1


نيوكاسل يونايتد × ليفربول – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
غرناطة × فالنسيا – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × خيتافى – الثامنة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو × هويسكا – الثامنة والربع مساء

إلتشى × ريال مدريد – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت

 المقاولون العرب × البنك الأهلى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

المصري البورسعيدي × غزل المحلة – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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