مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 6 -1-2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها ديربي مانشستر بين فريقي مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو"، بالإضافة إلى قمة ميلان ويوفنتوس في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.



كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتليتك بلباو × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كاليارى × بينفينتو – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4

أتالانتا × بارما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

بولونيا × أودينيزي – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8

كروتونى × روما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

لاتسيو × فيورنيتنا – الرابعة مساء

سامبدوريا × إنتر ميلان – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ساسولو × جنوي – الرابعة مساء

تورينو × هيلاس فيرونا – الرابعة مساء

نابولي × سبيزيا – السابعة مساء– على قناة beIN Sports HD 4

ميلان × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان × موناكو – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

ستاد بريست × نيس – الثامنة مساء

ميتز × بوردو – الثامنة مساء

ستراسبورج × نيم أولمبيك - الثامنة مساء

نانت × رين – الثامنة مساء

مارسيليا × مونبلييه – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 8

ستاد ريمس × ديجون – العاشرة مساء

ليون × لانس – العاشرة مساء

سانت إيتيان × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

ليل × أنجيه - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 7



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني × أشانتي كوتوكو – الثالثة عصرا

الترجي التونسي × أهلي بنغازي – الرابعة عصرا

الصفاقسي × مولودية الجزائر - الرابعة عصرا

الوداد البيضاوي × الملعب المالي – السادسة مساء – على قناة الرياضية المغربية



كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز الأرجنتيني × سانتوس البرازيلي – الثانية والنصف من فجر الخميس – على قناة beIN Sports HD 1



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المصدر : ملاعب



