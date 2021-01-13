مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 13-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة برشلونة وريال سوسيداد في كأس السوبر الإسباني، وكلاسيكو باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس السوبر الفرنسي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
مانشستر سيتى × برايتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
توتنهام هوتسبير × فولهام – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
كأس السوبر الإسبانى
ريال سوسيداد × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD
كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
كأس ألمانيا
هولشتاين كيل × بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sky Sport 1 HD Germany
كأس إيطاليا
فيورنتينا × إنتر ميلان – الرابعة مساء
نابولى × إمبولى – السابعة إلا ربع مساء
يوفنتوس × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم
الصفاقسى × الترجى – الثالثة عصرا
المصدر : ملاعب