الأربعاء 13-01-2021
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تعليق دوام مديرية العاملين في المنازل غدا

الأربعاء، 13-01-2021 09:01 ص

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 13-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة برشلونة وريال سوسيداد في كأس السوبر الإسباني، وكلاسيكو باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس السوبر الفرنسي.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
مانشستر سيتى × برايتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2       
توتنهام هوتسبير × فولهام – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1     

كأس السوبر الإسبانى
ريال سوسيداد × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD

كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6       

كأس ألمانيا
هولشتاين كيل × بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sky Sport 1 HD Germany

كأس إيطاليا
فيورنتينا × إنتر ميلان – الرابعة مساء
نابولى × إمبولى – السابعة إلا ربع مساء
يوفنتوس × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم
الصفاقسى × الترجى – الثالثة عصرا

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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