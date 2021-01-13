مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 13-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة برشلونة وريال سوسيداد في كأس السوبر الإسباني، وكلاسيكو باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس السوبر الفرنسي.





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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتى × برايتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام هوتسبير × فولهام – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1



كأس السوبر الإسبانى

ريال سوسيداد × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD



كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6



كأس ألمانيا

هولشتاين كيل × بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sky Sport 1 HD Germany



كأس إيطاليا

فيورنتينا × إنتر ميلان – الرابعة مساء

نابولى × إمبولى – السابعة إلا ربع مساء

يوفنتوس × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء



مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

الصفاقسى × الترجى – الثالثة عصرا

المصدر : ملاعب



