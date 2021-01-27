الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

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وفيات الأربعاء 27/1/2021

الأربعاء، 27-01-2021 09:11 ص

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 27-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة برشلونة مع رايو فاليكانو ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا، فيما يلتقى يوفنتوس مع سبال ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
بيرنلى × أستون فيلا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
تشيلسي × وولفرهامبتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
برايتون × فولهام – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4     
إيفرتون × ليستر سيتى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان × ديجون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10

مواعيد مباريات كأس إيطاليا
أتالانتا × لاتسيو – السابعة إلا ربع مساء
يوفنتوس × سبال – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
إشبيلية × فالنسيا – الثامنة مساء
ألميريا × أوساسونا – العاشرة مساء
رايو فاليكانو × برشلونة - العاشرة مساء

بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
تنزانيا × غينيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports Connect
ناميبيا × زامبيا - التاسعة مساء

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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