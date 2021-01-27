مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 27-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة برشلونة مع رايو فاليكانو ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا، فيما يلتقى يوفنتوس مع سبال ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.





اضافة اعلان

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلى × أستون فيلا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

تشيلسي × وولفرهامبتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

برايتون × فولهام – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

إيفرتون × ليستر سيتى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان × ديجون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10



مواعيد مباريات كأس إيطاليا

أتالانتا × لاتسيو – السابعة إلا ربع مساء

يوفنتوس × سبال – العاشرة إلا ربع مساء



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

إشبيلية × فالنسيا – الثامنة مساء

ألميريا × أوساسونا – العاشرة مساء

رايو فاليكانو × برشلونة - العاشرة مساء



بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

تنزانيا × غينيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports Connect

ناميبيا × زامبيا - التاسعة مساء

المصدر : ملاعب



