مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 10-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة المرتقبة بين فريقي برشلونة وإشبيلية ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
كأس الاتحاد الإنجليزي
سوانزى سيتى × مانشستر سيتى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ليستر سيتى × برايتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
إيفرتون × توتنهام هوتسبير – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
كأس إيطاليا
أتالانتا × نابولى – العاشرة إلا ربع مساء
كأس ملك إسبانيا
إشبيلية × برشلونة – العاشرة مساء
كأس تركيا
جالطة سراى × ألانياسبور - الثامنة إلا ربع مساء
كأس فرنسا
كان × باريس سان جيرمان – العاشرة وخمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6
كأس اليونان
باوك سالونيكا × باس لاميا – السابعة مساء
المصدر : ملاعب