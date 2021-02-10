مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 10-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة المرتقبة بين فريقي برشلونة وإشبيلية ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.



كأس الاتحاد الإنجليزي

سوانزى سيتى × مانشستر سيتى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ليستر سيتى × برايتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

إيفرتون × توتنهام هوتسبير – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1



كأس إيطاليا

أتالانتا × نابولى – العاشرة إلا ربع مساء



كأس ملك إسبانيا

إشبيلية × برشلونة – العاشرة مساء



كأس تركيا

جالطة سراى × ألانياسبور - الثامنة إلا ربع مساء



كأس فرنسا

كان × باريس سان جيرمان – العاشرة وخمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6



كأس اليونان

باوك سالونيكا × باس لاميا – السابعة مساء

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المصدر : ملاعب



