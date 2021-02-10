الأربعاء 10-02-2021
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الأربعاء، 10-02-2021 09:15 ص

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 10-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة المرتقبة بين فريقي برشلونة وإشبيلية ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

كأس الاتحاد الإنجليزي
سوانزى سيتى × مانشستر سيتى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1    
ليستر سيتى × برايتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4       
إيفرتون × توتنهام هوتسبير – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا
أتالانتا × نابولى – العاشرة إلا ربع مساء

كأس ملك إسبانيا
إشبيلية × برشلونة – العاشرة مساء

كأس تركيا
جالطة سراى × ألانياسبور  - الثامنة إلا ربع مساء

كأس فرنسا
كان × باريس سان جيرمان – العاشرة وخمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6

كأس اليونان
باوك سالونيكا × باس لاميا – السابعة مساء

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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