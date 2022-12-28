الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف برنامج ضمان التمويل الصناعي وضمان تمويل المشروعات الناشئ

إحالة موظفين في التربية الى التقاعد - أسماء

إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

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مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

دموع وألم وحسرة .. معاناة طفلين لا يبصران في الليل بإربد ومناشدة عاجلة للعلاج

الأربعاء، 28-12-2022 02:39 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأربعاء 28-12-2022 عدد من المباريات على رأسها مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في ختام منافسات الجولة الـ 17 ببطولة الدوري الإنجليزي، ولقاء باريس سان جيرمان مع ستراسبورج بالدوري الفرنسي. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

ليدز يونايتد X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 
أجاكسيو X أنجيه – 5 مساء – beIN Sports Connect

تروا X نانت – 5 مساء - beIN Sports Connect

أوكسير X موناكو – 7 مساء - beIN Sports Connect
 
كيلرمون فوت X ليل – 9 مساء - beIN Sports Connect
 
باريس سان جيرمان X ستراسبورج – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
 
ستاد بريست X ليون – 11 مساء - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

إنبي X الداخلية – 4.45 مساء – ONTime Sports

فاركو X فيوتشر – 6 مساء - ONTime Sports

طلائع الجيش X حرس الحدود – 6 مساء - ONTime Sports
 
سيراميكا كيلوباترا X الأهلي – 8 مساء - ONTime Sports

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