مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 28-12-2022 عدد من المباريات على رأسها مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في ختام منافسات الجولة الـ 17 ببطولة الدوري الإنجليزي، ولقاء باريس سان جيرمان مع ستراسبورج بالدوري الفرنسي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليدز يونايتد X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أجاكسيو X أنجيه – 5 مساء – beIN Sports Connect



تروا X نانت – 5 مساء - beIN Sports Connect



أوكسير X موناكو – 7 مساء - beIN Sports Connect



كيلرمون فوت X ليل – 9 مساء - beIN Sports Connect



باريس سان جيرمان X ستراسبورج – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



ستاد بريست X ليون – 11 مساء - beIN Sports Connect



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



إنبي X الداخلية – 4.45 مساء – ONTime Sports



فاركو X فيوتشر – 6 مساء - ONTime Sports



طلائع الجيش X حرس الحدود – 6 مساء - ONTime Sports



سيراميكا كيلوباترا X الأهلي – 8 مساء - ONTime Sports

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