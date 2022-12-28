مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 28-12-2022 عدد من المباريات على رأسها مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في ختام منافسات الجولة الـ 17 ببطولة الدوري الإنجليزي، ولقاء باريس سان جيرمان مع ستراسبورج بالدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
أجاكسيو X أنجيه – 5 مساء – beIN Sports Connect
تروا X نانت – 5 مساء - beIN Sports Connect
أوكسير X موناكو – 7 مساء - beIN Sports Connect
كيلرمون فوت X ليل – 9 مساء - beIN Sports Connect
باريس سان جيرمان X ستراسبورج – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
ستاد بريست X ليون – 11 مساء - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X الداخلية – 4.45 مساء – ONTime Sports
فاركو X فيوتشر – 6 مساء - ONTime Sports
طلائع الجيش X حرس الحدود – 6 مساء - ONTime Sports
سيراميكا كيلوباترا X الأهلي – 8 مساء - ONTime Sports
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