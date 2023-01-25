الأربعاء 25-01-2023
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الأربعاء، 25-01-2023 02:06 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام، اليوم الأربعاء 25-1-2023، عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ولقاء نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
برشلونة X ريال سوسيداد – 11 مساء – SSC HD

أوساسونا X إشبيلية – 12 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست X مانشستر يونايتد – 11 مساء – beIN Sports 1HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
ماينز X بوروسيا دورتموند – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن X بوخوم – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1

فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2

أوجسبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – 10.30 مساء - beIN Sports HD 7

فيردر بريمن X يونيون برلين – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري التونسي 
الترجي X الملعب التونسي – 4 مساء

الصفاقسي X النجم الساحلي – 4 مساء

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