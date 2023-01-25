مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام، اليوم الأربعاء 25-1-2023، عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ولقاء نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة X ريال سوسيداد – 11 مساء – SSC HD



أوساسونا X إشبيلية – 12 مساء - SSC HD



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست X مانشستر يونايتد – 11 مساء – beIN Sports 1HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ماينز X بوروسيا دورتموند – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3



باير ليفركوزن X بوخوم – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1



فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2



أوجسبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – 10.30 مساء - beIN Sports HD 7



فيردر بريمن X يونيون برلين – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي X الملعب التونسي – 4 مساء



الصفاقسي X النجم الساحلي – 4 مساء

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