مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 1-2-2023 عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في إفتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب، ولقاء مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الأهلي X أوكلاند سيتي – 10 مساء - قناةSSC1 HD السعودية



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة



مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X برشلونة – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

فيورنتينا X تورينو – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1



روما X كريمونيزي – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تولوز X تروا – 9 مساء – beIN Sports



ليل X كليرمون فوت – 9 مساء - beIN Sports



أنجيه X أجاكسيو – 9 مساء - beIN Sports



نانت X مارسيليا – 9 مساء - beIN Sports



ستاد ريمس X لوريان – 9 مساء - beIN Sports



مونبلييه X باريس سان جيرمان – 11 مساء - beIN Sports



ليون X ستاد بريست – 11 مساء - beIN Sports



موناكو X أوكسير – 11 مساء - beIN Sports



رين X ستراسبورج – 11 مساء - beIN Sports



لانس X نيس – 11 مساء - beIN Sports



مواعيد مباريات كأس ألمانيا

لايبزيج X هوفنهايم – 8 مساء



ماينز X بايرن ميونخ – 10.45 مساء

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