الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 02:22 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 1-2-2023 عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في إفتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب، ولقاء مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
الأهلي X أوكلاند سيتي – 10 مساء - قناةSSC1 HD السعودية 

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X برشلونة – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
فيورنتينا X تورينو – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1

روما X كريمونيزي – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
تولوز X تروا – 9 مساء – beIN Sports

ليل X كليرمون فوت – 9 مساء - beIN Sports

أنجيه X أجاكسيو – 9 مساء - beIN Sports

نانت X مارسيليا – 9 مساء - beIN Sports

ستاد ريمس X لوريان – 9 مساء - beIN Sports

مونبلييه X باريس سان جيرمان – 11 مساء - beIN Sports

ليون X ستاد بريست – 11 مساء - beIN Sports

موناكو X أوكسير – 11 مساء - beIN Sports

رين X ستراسبورج – 11 مساء - beIN Sports

لانس X نيس – 11 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات كأس ألمانيا
لايبزيج X هوفنهايم – 8 مساء

ماينز X بايرن ميونخ – 10.45 مساء

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