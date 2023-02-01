مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 1-2-2023 عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في إفتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب، ولقاء مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
الأهلي X أوكلاند سيتي – 10 مساء - قناةSSC1 HD السعودية
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X برشلونة – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
فيورنتينا X تورينو – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1
روما X كريمونيزي – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
تولوز X تروا – 9 مساء – beIN Sports
ليل X كليرمون فوت – 9 مساء - beIN Sports
أنجيه X أجاكسيو – 9 مساء - beIN Sports
نانت X مارسيليا – 9 مساء - beIN Sports
ستاد ريمس X لوريان – 9 مساء - beIN Sports
مونبلييه X باريس سان جيرمان – 11 مساء - beIN Sports
ليون X ستاد بريست – 11 مساء - beIN Sports
موناكو X أوكسير – 11 مساء - beIN Sports
رين X ستراسبورج – 11 مساء - beIN Sports
لانس X نيس – 11 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
لايبزيج X هوفنهايم – 8 مساء
ماينز X بايرن ميونخ – 10.45 مساء
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة