مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 1-3-2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباراتي أرسنال وإيفرتون وليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد مع وست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة أوساسونا أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا.



كما ينتظر النجم المصري مصطفي محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي مواجهة قوية اليوم عندما يقود فريقه أمام نظيره لانس في بطولة كأس فرنسا لموسم 2022-2023.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



أرسنال×إيفرتون- الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



ليفربول× وولفرهامبتون- الساعة 11مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



ساوثهامتون× غريمسبي تاون- الساعة 10:15 مساء



بيرنلي× فليتوود- الساعة 10:30 مساء



مانشستر يونايتد× وست هام يونايتد- الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



شيفيلد يونايتد× توتنهام- الساعة 10:55 مساء على قناة beIN Sports Fr 6 HD max



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا



أوساسونا× أتلتيك بيلباو- الساعة 11 مساء على قناة Arena Sport 3 HD Premium Serbia



مواعيد مباريات كأس فرنسا



نانت× لانس- الساعة 8:15 مساء



تولوز× روديز- الساعة 8:45 مساء



مارسيليا× أنيسي- الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



فاركو× المقاولون العرب- الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport



مواعيد مباريات الدوري التونسي



النجم الساحلي×الصفاقسي- الساعة 4:30 مساء



الإفريقي×الأولمبي الباجي- الساعة 4:30 مساء

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ملاعب