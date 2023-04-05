الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 05-04-2023 12:45 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأربعاء 5-4-2023، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ولقاء الأهلي وغزل المحلة في الجولة الـ 23 من الدوري المصري. 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة 
برشلونة * ريال مدريد –10 مساء - SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
وست هام * نيوكاسل يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد * برينتفورد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس ألمانيا 
نورنبرج * شتوتجارت – 7 مساء 

لايبزيج * بوروسيا دورتموند – 9.45 مساء 

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة 
 

كريمونيزي * فيورنتينا – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

 
مواعيد مباريات كأس فرنسا
نانت* ليون – 10:10 مساء 

 
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 
 

أبها * التعاون – 10 مساء 
 
الطائي * الرائد – 10 مساء 
 
الباطن * الوحدة – 10 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
الأهلي * غزل المحلة – 10.15 مساء – ONTime Sports

المقاولون العرب * بيراميدز – 10.15 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة 
 
الرجاء * الوداد – 1 صباح الخميس - Arryadia SD/HD

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