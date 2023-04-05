مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 5-4-2023، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ولقاء الأهلي وغزل المحلة في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة * ريال مدريد –10 مساء - SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام * نيوكاسل يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



مانشستر يونايتد * برينتفورد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس ألمانيا

نورنبرج * شتوتجارت – 7 مساء



لايبزيج * بوروسيا دورتموند – 9.45 مساء



مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة





كريمونيزي * فيورنتينا – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات كأس فرنسا

نانت* ليون – 10:10 مساء





مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة





أبها * التعاون – 10 مساء



الطائي * الرائد – 10 مساء



الباطن * الوحدة – 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي * غزل المحلة – 10.15 مساء – ONTime Sports



المقاولون العرب * بيراميدز – 10.15 مساء - ONTime Sports



مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة



الرجاء * الوداد – 1 صباح الخميس - Arryadia SD/HD

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