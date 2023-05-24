مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 24-5-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا، ولقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.



موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة



فيورنتينا X إنتر ميلان – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



إلتشي X إشبيلية – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2



فياريال X قادش – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3



ريال مدريد X رايو فاليكانو – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1



ريال بيتيس X خيتافي – 11 مساء - beIN Sports HD 2



إسبانيول X أتلتيكو مدريد – 11 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X حرس الحدود – 9.30 مساء – ONTime Sports



فيوتشر X سيراميكا كيلوباترا – 9.30 مساء - ONTime Sports



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X النجوم – 6 مساء - ONTime Sports



مواعيد مباريات كأس المغرب

الدفاع الحسني الجديدي X الوداد – 10 مساء



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

إيطاليا X نيجيريا – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



البرازيل X الدومينيكان – 12 صباحًا - beIN Sports 2 HD Premium



اليابان X كولومبيا – 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الوحدة الإماراتي X الجيش الملكي المغربي – 7.45 مساء

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