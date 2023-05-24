الأربعاء 24-05-2023
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الأربعاء، 24-05-2023 01:32 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 24-5-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا، ولقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.
 
موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة 

فيورنتينا X إنتر ميلان – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

برايتون X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

إلتشي X إشبيلية – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2

فياريال X قادش – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد X رايو فاليكانو – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1
 
ريال بيتيس X خيتافي – 11 مساء - beIN Sports HD 2
 
إسبانيول X أتلتيكو مدريد – 11 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
بيراميدز X حرس الحدود – 9.30 مساء – ONTime Sports

فيوتشر X سيراميكا كيلوباترا – 9.30 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة 
الإسماعيلي X النجوم – 6 مساء - ONTime Sports
 
مواعيد مباريات كأس المغرب
الدفاع الحسني الجديدي X الوداد – 10 مساء
 
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة 
إيطاليا X نيجيريا – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

البرازيل X الدومينيكان – 12 صباحًا - beIN Sports 2 HD Premium

اليابان X كولومبيا – 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة 
الوحدة الإماراتي X الجيش الملكي المغربي – 7.45 مساء

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