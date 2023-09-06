الأربعاء 06-09-2023
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الأربعاء، 06-09-2023 03:56 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 6 - 9 - 2023 عدداً من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا أهمها مباراة ليبيا مع غينيا الاستوائية، فضلا عن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
ليبيا X غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6    

مواعيد مباريات دولية ودية  
سوريا X ماليزيا – الساعة 12 ظهرا   

عمان X فلسطين – الساعة 5:45 مساء   

مالطة X جبل طارق – الساعة 9 مساء   

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
دارلاستون تاون X سبورتنج خالسا – الساعة 9:45 مساء             

هاستينج يونايتد X إيريت و بيلفيدير – الساعة 9:45 مساء   

فلاكويل هيت X فاكينهام تاون – الساعة 9:45 مساء

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ملاعب

 


 




 

 


 

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