الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

اتفاقية لدعم الطيران العارض لزيادة أعداد السياح الفرنسيين للأردن

"الوطني للأوبئة" يناقش الإجراءات المتعلقة بالأمراض السارية

حوارية في الطفيلة عن أهمية التصدي لإطلاق العيارات النارية

الأمير مرعد يلتقي السفيرة الأميركية لدى المملكة

ضبط اعتداءات جديدة على خط مياه مزود لمحافظات الشمال

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج رسمية للسفارة "الإسرائيلية" في عمّان

مستشفى أبو عبيدة: لا مراجعات جديدة بضيق التنفس من مدرسة الكريمة

الأربعاء، 04-10-2023 04:20 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1020234122411757609231


الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 4-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة وبورتو البرتغالي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
أتلتيكو مدريد X فينورد الهولندي – 7.45 مساءًا - beIN Sports HD 2       

رويال أنتويرب البلجيكي X شاختار – 7.45 مساءًا - beIN Sports HD 8

سيلتك X لاتسيو – 10 مساءً - beIN Sports HD 5

سرفينا زفيزدا الصربي X يونج بويز – 10 مساءًا

لايبزيج X مانشستر سيتي – 10 مساءً - beIN Sports HD 4

بورتو X برشلونة – 10 مساءً - beIN Sports HD 2

بوروسيا دورتموند X ميلان – 10 مساءً - beIN Sports HD 3       

نيوكاسل يونايتد X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
 
الأهلي X إنبي - 7 مساء - OnTime Sports

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102023416175245496741

الركراكي يعلن قائمة المغرب لمباراتي كوت ديفوار وليبيريا

1020234141817886891588

سان جيرمان يخشى مفاجآت نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

102023412265116206995

إصدار جدول مباريات دور الـ 16 من كأس الأردن

102023411625566051232

ريال سوسييداد يهزم سالزبورغ بثنائية نظيفة

102023411324196615277

إنتر ميلان يتخطى عقبة بنفيكا بأبطال أوروبا

102023411020914662234

غلطة سراي يفوز على مان يونايتد بأبطال أوروبا

أخبار متعلقة
9202325121141764402747

كم سيدفع برشلونة لشراء كانسيلو من مانشستر سيتي؟

9202323145812185621915

غوارديولا: لا تنتقدوا هالاند لأنه يجبركم على الاعتذار

920231810550306281432

الرباعي المتألق يدفع برشلونة لقرار بشأن بيدري

9202317103325482783905

مفاجأة.. صفقة فاشلة حرمت الريال من جوهرة السيتي

9202317102832135163804 (1)

مانشستر سيتي ينتزع الصدارة سريعا من ليفربول

9202316114742374248536

برشلونة يقطع الطريق على ريال مدريد والسيتي