مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 4-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة وبورتو البرتغالي.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



أتلتيكو مدريد X فينورد الهولندي – 7.45 مساءًا - beIN Sports HD 2



رويال أنتويرب البلجيكي X شاختار – 7.45 مساءًا - beIN Sports HD 8



سيلتك X لاتسيو – 10 مساءً - beIN Sports HD 5



سرفينا زفيزدا الصربي X يونج بويز – 10 مساءًا



لايبزيج X مانشستر سيتي – 10 مساءً - beIN Sports HD 4



بورتو X برشلونة – 10 مساءً - beIN Sports HD 2



بوروسيا دورتموند X ميلان – 10 مساءً - beIN Sports HD 3



نيوكاسل يونايتد X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



الأهلي X إنبي - 7 مساء - OnTime Sports

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