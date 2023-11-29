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الأربعاء، 29-11-2023 04:56 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الأربعاء 29- 11- 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهات دوري أبطال أوروبا وأبرزها ريال مدريد ضد نابولي، فضلا عن مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر بالدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مودرن فيوتشر X الزمالك – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
جالاتا سراي X مانشستر يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2  

إشبيلية X آيندهوفن – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

بايرن ميونخ X كوبنهاجن – الساعة 11 مساء  

بنفيكا X انتر ميلان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

ريال سوسييداد X ريد بول سالزبورج – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

ريال مدريد X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سبورتنج براجا X يونيون برلين – الساعة 11 مساء      

آرسنال X لانس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2      

 
مواعيد مباريات الدورى الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X قادش – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 9     

مواعيد مباريات دورى أبطال آسيا    

تشجيانج بروفيشنال X بوريرام يونايتد – الساعة 3 ظهرا     

بانكوك يونايتد X ليون سيتى سايلورس – الساعة 5 عصرا     

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

بإلى يونايتد X ستاليون لاجونا – الساعة 3 ظهرا             

مواعيد مباريات الدورى ألفرنسى والقنوات الناقلة
مونبلييه X كليرمون فوت 63 – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8    

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة
مودرن فيوتشر X الزمالك – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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