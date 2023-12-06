الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق شبكة أنفاق حماس

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية

القسام : قنصنا 6 جنود صهاينة

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

الأربعاء، 06-12-2023 02:36 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023، حيث تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي وتشهد لقاءات اليوم قمة تجمع مانشستر يونايتد تشيلسي وأيضًا أستون فيلا ضد مان سيتي، والنجم محمد صلاح سيكون في رحلة مع ليفربول لمواجهة شيفيلد خارج ملعبه، وفي الدوري المصري ستقام مباراة وحيدة بين المقاولون العرب ضد الداخلية في الثامنة مساء اليوم.

مباريات الدوري المصري اليوم
8:00 المقاولون العرب ضد الداخلية على قناة أون تايم سبورتس

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مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 10:30 شيفيلد يونايتد ضد ليفربول على قناة beIN Sports HD 3

10:30 فولهام ضد نوتينجهام فورست

10:30 برايتون ضد برينتفورد

10:30 كريستال بالاس ضد بورنموث

11:15 أستون فيلا ضد مانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 2

11:15 مانشستر يونايتد ضد تشيلسي على قناة beIN Sports HD 1

مباريات كأس ألمانيا اليوم
8:00 ساربروكن ضد آينتراخت فرانكفورت على قناة Dubai Sports 2 HD

8:00 باير ليفركوزن ضد بادربورن

10:45 شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند

10:45 هيرتا برلين ضد هامبورج

مباريات دوري أبطال آسيا اليوم
3:00 هانوي إف سي – فيتنام ضد اوراوا ريد دياموندز - اليابان

3:00 ووهان ثرى تاونس – الصين ضد بوهانج ستيلرز - كوريا الجنوبية

مباريات الدوري الفرنسي اليوم
11:00 مارسيليا ضد ليون على قناة beIN Sports HD 4

مباريات الدوري المغربي اليوم
8:00 الوداد الرياضي ضد مولودية وجدة

مباريات كأس إيطاليا اليوم
11:00 فيورنتينا ضد بارما على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم
2:00    يسلانو ديبورتيفو ضد رايو فاليكانو

2:00    انتيكيرا ضد هويسكا

2:00    الاتحاد الرياضي بارباسترو  ضد ألميريا

6:00    اندراكس ضد ريال سوسييداد

7:00    مالاجا ضد إلدينسي

9:00    فالا دي ايجويس ضد ريال مايوركا

9:00    فيلانوفينسي ضد ريال بيتيس

9:00    ليفانتي ضد أموريبيتا

11:00    أتلتيكو أستورجا ضد إشبيلية

11:00   توديلانو ضد لاس بالماس

 

 

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