مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 13-12-2023 العديد من المواجهات النارية في مختلف المسابقات، على رأسها بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل مع ميلان، ورويال انتويرب ضد برشلونة، وسيرفينا زافيزدا ضد مانشستر سيتي، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



سيرفينا زافيزدا ضد مانشستر سيتي- الساعة 8:45 مساء -beIN Sports HD 2



لايبزيج ضد يونج بويز- الساعة 7:45 مساء

بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان- الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 1



نيوكاسل ضد ميلان- الساعة 11 مساء



أتليتكو مدريد ضد لاتسيو- الساعة 11 مساء



رويال انتويرب ضد برشلونة- الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 3



سيلتك ضد فينورد- الساعة 11 مساء



بوروتو ضد شاختار- الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري القطري



الدحيل ضد الأهلي -الساعة 5:30 عصرًا



معيذر ضد الوكرة-الساعة 5:30 عصرًا



السد ضد أم صلال- الساعة 7:30 مساء



الشمال ضد العربي- الساعة 7:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري التونسي



الترجي ضد اتحاد تطاوين - الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات الدوري المغربي



المغرب التطواني ضد نهضة بركان- الساعة 8 مساء

اضافة اعلان

ملاعب