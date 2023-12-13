الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الفايز يعزي رئيس بلدية الزرقاء

الملك يعود إلى أرض الوطن

حريق على متن باخرة في العقبة

العيسوي يلتقي شيوخا ووجهاء من محافظة عجلون

القسام : دمرنا ناقلة جند صهيونية شرق خانيونس

بيان صادر عن الخارجية القطرية

الفايز: يجب دراسة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي بعناية

جيش الاحتلال ينشر فيديو من معارك الشجاعية التي قُتل فيها 10 من جنوده أمس الثلاثاء

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

عاجل

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

الأربعاء، 13-12-2023 03:42 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12202313121110592288802 (1)


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 13-12-2023 العديد من المواجهات النارية في مختلف المسابقات، على رأسها بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل مع ميلان، ورويال انتويرب ضد برشلونة، وسيرفينا زافيزدا ضد مانشستر سيتي، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة  دوري أبطال أوروبا  لموسم 2023-2024.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 

سيرفينا زافيزدا ضد مانشستر سيتي- الساعة 8:45 مساء -beIN Sports HD 2

لايبزيج ضد يونج بويز- الساعة 7:45 مساء 
بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان- الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 1

نيوكاسل ضد ميلان- الساعة 11 مساء

أتليتكو مدريد ضد لاتسيو- الساعة 11 مساء

رويال انتويرب ضد برشلونة- الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 3

سيلتك ضد فينورد- الساعة 11 مساء

بوروتو ضد شاختار- الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري القطري
 
الدحيل ضد الأهلي -الساعة 5:30 عصرًا

معيذر ضد الوكرة-الساعة 5:30 عصرًا

السد ضد أم صلال- الساعة 7:30 مساء

الشمال ضد العربي- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي
 
الترجي ضد اتحاد تطاوين - الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي
 
المغرب التطواني ضد نهضة بركان- الساعة 8 مساء

اضافة اعلان

 

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202313141711829948761 (2)

أتلتيكو مدريد يصارع لاتسيو على صدارة المجموعة الخامسة

1220231312176527194231

توخيل: تين هاج لا يحتاج نصيحتي

12202313113346375010687

لابورتا يجبر تشافي على استدعاء ليفاندوفسكي!

12202313111151742820002

سيلتا فيجو يقر أعلى ميزانية في تاريخه

1220231310522208316016

فلومينينزي يصل السعودية.. وينتظر موقعة الاتحاد والأهلي

12202313103956326568375

رغم الوصافة.. إنتر يكرر إنجاز 2005 في دوري الأبطال

أخبار متعلقة
12202313103956326568375

رغم الوصافة.. إنتر يكرر إنجاز 2005 في دوري الأبطال

12202312101732440968420 (1)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

11202330101939872754031

راموس يسجل الهدف رقم 10 آلاف في دوري الأبطال

1120233073733938957909

أول تعليق لمبابي بعد تعثر سان جيرمان أمام نيوكاسل

11202330036189581941 (1)

آيندهوفن يقلب الطاولة على إشبيلية

112023297298243626681 (1)

إنريكي متهربا من السؤال الصعب: لا تعليق!