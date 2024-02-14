الأربعاء 14-02-2024
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الأربعاء، 14-02-2024 03:14 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأربعاء 14-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراتي باريس سان جيرمان وريال سوسيداد وبايرن ميونخ ضد لاتسيو في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X ريال سوسيداد – 11 مساء - beIN Sports HD 1     

لاتسيو X بايرن ميونخ – 11 مساء - beIN Sports HD 2    

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
 
جيونبك الكوري الجنوبي X بوهانج ستيلرز – 1 ظهرًا - beIN Sports AFC HD

بانكوك يونايتد X يوكوهاما الياباني – 3 ظهرًا - beIN Sports AFC 1 HD

ناساف كارشي X العين الإماراتي – 5 مساء

الفيحاء X النصر – 9 مساء  - beIN Sports AFC HD       

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
بولونيا X فيورنتينا – 9 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
المقاولون العرب X إنبي – 5 مساء

الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – 5 مساء

زد X بيراميدز – 8 مساء

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ملاعب

 

 




 

 


 

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