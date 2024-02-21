الأربعاء 21-02-2024
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الأربعاء، 21-02-2024 02:49 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 21-2-2024، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراتي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي وأرسنال الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني مع بورتو البرتغالي في ختام منافسات ذهاب دور الستة عشر للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

بينما يواجه فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح  نظيره لوتون تاون ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول المباراة لحسم نقاطها الثلاث من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يتربع الريدز على القمة برصيد 57 نقطة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
نابولي ضد برشلونة – الساعة 11 مساء- على قناة beIN Sports HD 1

بورتو ضد أرسنال- الساعة 11 مساء- على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
ليفربول ضد لوتون تاون- الساعة 10:30 مساء- على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
 
فنتفوريت كوفو ضد أولسان هيونداي – الساعة 12 صباحا

العين ضد ناساف كارشي- الساعة 7 مساء

النصر ضد الفيحاء- الساعة 9 مساء – على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري المغربي
 
الفتح الرياضي ضد المغرب التطواني- الساعة 8 مساء

شباب المحمدية ضد أولمبيك آسفى- الساعة 10 مساء

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