مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 28-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وساوثهامبتون في الدور الخامس من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X ليدز يونايتد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2
وولفرهامبتون X برايتون – 10.45 مساء
نوتينجهام فورست X مانشستر يونايتد – 10.45 مساء - beIN Sports HD 3
ليفربول X ساوثهامبتون – 11 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساسولو X نابولي – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان X أتالانتا – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس تركيا
طرابزون سبور X إسطنبول باشاك شهير – 5.30 مساء
بشكتاش X قونيا سبور – 8.45 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا
روان X فالينسيان – 11 مساء
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