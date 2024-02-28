الأربعاء 28-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 28-02-2024 03:10 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 28-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها  مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وساوثهامبتون في الدور الخامس من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
 تشيلسي X ليدز يونايتد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون  X برايتون – 10.45 مساء

نوتينجهام فورست X مانشستر يونايتد – 10.45 مساء - beIN Sports HD 3

ليفربول X ساوثهامبتون – 11 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
ساسولو X نابولي – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان X أتالانتا – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس تركيا
 
طرابزون سبور X إسطنبول باشاك شهير – 5.30 مساء

بشكتاش X قونيا سبور – 8.45 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا
 
روان X فالينسيان – 11 مساء

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ملاعب 

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