الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 13-03-2024 03:25 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 13-3-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان وبورسيا دورتموند مع آيندهوفن الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد X إنتر ميلان – 11 مساء - beIN Sports HD 1        

بوروسيا دورتموند X إيندهوفن الهولندي – 11 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا
 
يوكاهاما الياباني X شاندونج الصيني – 1 ظهرًا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
 
بورنموث X لوتون تاون – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس فرنسا
 
باريس سان جيرمان X نيس – 11.10 مساء

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ملاعب



 

 




 

 


 

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