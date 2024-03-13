مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 13-3-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان وبورسيا دورتموند مع آيندهوفن الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



أتلتيكو مدريد X إنتر ميلان – 11 مساء - beIN Sports HD 1



بوروسيا دورتموند X إيندهوفن الهولندي – 11 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا



يوكاهاما الياباني X شاندونج الصيني – 1 ظهرًا



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



بورنموث X لوتون تاون – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات كأس فرنسا



باريس سان جيرمان X نيس – 11.10 مساء

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