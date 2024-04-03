الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-04-2024 03:59 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 3-4-2024 عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم بكافة المسابقات، يتصدرها مباراتي أرسنال ولوتون تاون ومانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

برينتفورد X برايتون – 9.30 مساء - beIN Sports HD 8

أرسنال X لوتون تاون – 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X أستون فيلا – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
 
فيورنتينا X أتالانتا – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
الفتح X الاتفاق – 10 مساء - SSC1 SD

الشباب X الرياض – 10 مساء - SSC EXTRA 1 SD

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – 5 مساء

قونيا سبور X طرابزون سبور – 8.30 مساء

قيصري سبور X قاسم باشا – 8.30 مساء

فنربخشة X أضنة ديمر سبور – 8.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
الإسماعيلي X سموحة – 11 مساء

الجونة X المقاولون العرب – 11 مساء

سيراميكا كيلوباترا X زد إف سي – 11 مساء

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