مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الإثنين 28 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد أرسنال في قمة الدوري الانجليزي الممتاز.



مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم



فولهام ضد استون فيلا الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

ليفربول ضد أرسنال العاشرة مساءا على قناة beIN SPORT FR HD1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



بولونيا ضد بارما الساعة العاشرة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



سموحه ضد حرس الحدود الساعة الرابعة عصرا

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي الساعة السادسة ونصف مساءا

الانتاج الحربي ضد وادي دجلة الساعة السادسة ونصف مساءا

أسوان ضد المصري الساعة التاسعة مساءا

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المصدر : ملاعب

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