الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الإثنين، 28-09-2020 10:08 ص

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الإثنين 28 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد أرسنال في قمة الدوري الانجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

فولهام ضد استون فيلا الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
ليفربول ضد أرسنال العاشرة مساءا على قناة beIN SPORT FR HD1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بولونيا ضد بارما الساعة العاشرة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحه ضد حرس الحدود الساعة الرابعة عصرا
طلائع الجيش ضد الاسماعيلي الساعة السادسة ونصف مساءا 
الانتاج الحربي ضد وادي دجلة الساعة السادسة ونصف مساءا 
أسوان ضد المصري الساعة التاسعة مساءا

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المصدر : ملاعب 

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