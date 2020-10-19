الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

السويلميين .. غادر الأردن ليتلقى التعليم فعاد إليه مكفنا

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الإثنين، 19-10-2020 11:56 ص

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 19-10-2020 ، عدد محدود من المباريات، منها مباراتين في الدوري الإنجليزي، ومباراة نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية التي تجمع نهضة بركان ضد حسنية أغادير، كما تختتم مباريات الجولة الحالية من الدوري الايطالي بمواجهة اخيرة تجمع بين هيلاس فيرونا وجنوى .

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم

وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
ليدز يونايتد ضد وولفرهامبتون – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

موعد مباراة الدوري الايطالي اليوم

هيلاس فيرونا ضد جنوى – العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4


موعد مباراة الدوري المصري

نادي مصر ضد طلائع الجيش – الرابعة عصرا

المصدر : ملاعب

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