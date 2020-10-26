مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الإثنين 26 – 10 – 2020 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة برايتون ضد وست بروميتش ألبيون وبيرنلي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلعب ميلان ضد روما في الدوري الايطالي وغيرها من المباريات الهامة.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة



برايتون × وست بروميتش ألبيون، الثامنة والنصف مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 2



بيرنلي × توتنهام هوتسبير، الحادية عشر مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ليفانتي × سيلتا فيجو، الحادية عشر مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم





ميلان × روما، الحادية عشر الا الربع مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



باير ليفركوزن × أوجسبورج، العاشرة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة



الزمالك × الإسماعيلي، التاسعة مساء، تذاع على قناة ON Sport

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المصدر : ملاعب

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