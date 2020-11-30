مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تختتم اليوم الإثنين 30-11-2020، منافسات الدوريات الأوروبية، بعدد من المنافسات على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، قبل انطلاق الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، ويعد أهم لقاءات اليوم هو الذى سيجمع ليستر سيتى ضد فولهام وأوست هام يونايتد ضد أستون فيلا بالجولة العاشرة من البريميرليج.



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة



12:00 ظهرا، اف. سي. طوكيو - اليابان × أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

12:00 ظهرا، بكين جوان – الصين × إف سي سيئول - كوريا الجنوبية ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

03:00 عصرا، شنجهاي شنوا – الصين × بيرث جلوري – أستراليا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

03:00 تذاع عبر قناة، تشيانجراي يونايتد – تايلاند × ميلبورن فيكتوري - أستراليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة



07:30 مساء، ليستر سيتي × فولهام، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، وست هام يونايتد × أستون فيلا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



10:00 مساء، ريال بيتيس × إيبار



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة



07:30 مساء، تورينو × سامبدوريا

09:45 مساء، جنوى × بارما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





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المصدر : ملاعب



