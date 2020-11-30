الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

تعليق دوام مركز بلدية دير أبي سعيد غداً الثلاثاء

مصدر يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم الاثنين

مواطن : أشقائي استشهدوا في حادثة البحر الميت وهذا ما أريده - فيديو

الحكومة ترفع سعر الديزل 10 فلسات

الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول صفر

ما حقيقة هجرة الرزاز الى خارج الاردن ؟

مكرهة صحية في منطقة إيدون بإربد

توجيهات من مجلس الوزراء بتثبيت سعر الكاز

تطورات إيجابية جديدة بشأن لقاح كورونا

وقف التعليم الوجاهي يربك طلبة التوجيهي

الإثنين، 30-11-2020 03:43 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324


الوكيل الإخباري _  تختتم اليوم الإثنين 30-11-2020، منافسات الدوريات الأوروبية، بعدد من المنافسات على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، قبل انطلاق الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، ويعد أهم لقاءات اليوم هو الذى سيجمع ليستر سيتى ضد فولهام  وأوست هام يونايتد ضد أستون فيلا بالجولة العاشرة من البريميرليج.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة
 
12:00 ظهرا، اف. سي. طوكيو - اليابان × أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
12:00 ظهرا، بكين جوان – الصين × إف سي سيئول - كوريا الجنوبية ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
03:00 عصرا، شنجهاي شنوا – الصين × بيرث جلوري – أستراليا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
03:00 تذاع عبر قناة،  تشيانجراي يونايتد – تايلاند × ميلبورن فيكتوري - أستراليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
 
07:30 مساء، ليستر سيتي × فولهام، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
10:00 مساء، وست هام يونايتد × أستون فيلا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
 
10:00 مساء، ريال بيتيس × إيبار

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
 
07:30 مساء، تورينو × سامبدوريا
09:45 مساء، جنوى × بارما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
76587-175

قرار حاسم من إدارة النصر بشأن رحيل فيتوريا

lionel-messi-antoine-griezmann

تطور مرعب بعلاقة ميسي وجريزمان في برشلونة

imagick

رسالة عنيفة إلى إدارة السويكت بعد كارثة الهلال !

1499979406_210_29559_005

تعليق جديد على أزمة شيكابالا بعد تعرضه للتنمر

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ريال-مدريد-10-2

بعد الخسارة المذلة .. لغة الأرقام تفضح نجم ريال مدريد

أخبار متعلقة
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

112020891946511424803

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة