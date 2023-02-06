الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 06-02-2023 02:54 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 6 - 2 - 2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مباراة فيرونا ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، فضلا عن فاركو مع الزمالك بالدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
رايو فاليكانو X ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD 

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1           

مونزا  X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي
عمراني سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة5 عصرا               

فناربخشة X قونيا سبور – الساعة 8 مساء            

جيرسونسبور  X قيصري سبور – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
فاركو  X الزمالك – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

 

ملاعب 

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