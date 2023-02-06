مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 6 - 2 - 2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مباراة فيرونا ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، فضلا عن فاركو مع الزمالك بالدوري المصري.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD





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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري التركي

عمراني سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة5 عصرا



فناربخشة X قونيا سبور – الساعة 8 مساء



جيرسونسبور X قيصري سبور – الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X الزمالك – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

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