مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 6 - 2 - 2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مباراة فيرونا ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، فضلا عن فاركو مع الزمالك بالدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مونزا X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
عمراني سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة5 عصرا
فناربخشة X قونيا سبور – الساعة 8 مساء
جيرسونسبور X قيصري سبور – الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
فاركو X الزمالك – الساعة 5 مساء على قناة on time sport
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