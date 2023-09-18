الإثنين 18-09-2023
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الإثنين، 18-09-2023 03:08 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري، كما تبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا اليوم، كما يسدل الستار على الجولة الجارية من مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، كأبرز مباريات اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وستكون أبرز مباريات اليوم كالتالي..

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
5:00      مومباي سيتي – الهند × نساجي مازاندران – إيران

7:00     الاتحاد – السعودية × أولماليك – أوزبكستان - beIN SPORTS AFC 1

7:00     الفيصلي – الأردن × ناساف كارشي – أوزبكستان

7:00     القوة الجوية – العراق × سباهان اصفهان – إيران

9:00     الهلال – السعودية × نافباخور نامانجان – أوزبكستان - beIN SPORTS AFC

9:00     السد – قطر × الشارقة – الإمارات - beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات الدوري المصري
8:00 مساءً  طلائع الجيش × البنك الأهلي – أون تايم سبورتس

 
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
9:45   مساءً  نوتينجهام فورست × بيرنلي – beIN Sports HD1


مواعيد مباريات الدوري الإسباني
10:00   غرناطة × جيرونا - beIN Sports HD3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
7:30     ساليرنيتانا × تورينو

9:45     هيلاس فيرونا × بولونيا

 
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
4:30     الأهلي بنغازي – ليبيا × أسيك ميموزا - ساحل العاج


مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي
6:00       الزوراء – العراق × العربي – الكويت

6:00       العهد – لبنان × النهضة – عمان

6:00       جبل المكبر – فلسطين × الفتوة – سوريا

8:00     النجمة – لبنان × الرفاع – البحرين

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