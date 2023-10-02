الإثنين 02-10-2023
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الإثنين، 02-10-2023 03:52 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 2-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة تشيلسي وفولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
 
أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء

الشارقة × الفيصلي ـ 7:00 مساء 

ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء  

سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ  beIN Sports AFC HD

الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء

النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ  beIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ  beIN Sports HD 3    

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS

ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء -   AD SPORTS

فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ  AD SPORTS

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
 
شباب بلوزداد X بو رانجرس (سيراليون) – 10 مساء

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ملاعب 

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