مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 2-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة تشيلسي وفولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة



أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء



الشارقة × الفيصلي ـ 7:00 مساء



ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء



سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD



الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء



النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS



ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS



فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



شباب بلوزداد X بو رانجرس (سيراليون) – 10 مساء

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