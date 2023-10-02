مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 2-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة تشيلسي وفولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء
الشارقة × الفيصلي ـ 7:00 مساء
ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء
سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD
الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء
النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
شباب بلوزداد X بو رانجرس (سيراليون) – 10 مساء
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